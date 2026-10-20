2. Fußball-Bundesliga

Darmstädter Fans vor Spiel beim Karlsruher SC festgenommen

Vor der Zweitliga-Partie Karlsruhe - Darmstadt hatte es Auseinandersetzungen zwischen Lilien-Fans und Polizei gegeben. Jetzt äußert sich die Bundespolizei zu Einzelheiten.

Einige Darmstädter Fans fehlten im Wildparkstadion wegen eines Platzverweises. Foto: Uli Deck/dpa
Einige Darmstädter Fans fehlten im Wildparkstadion wegen eines Platzverweises.

Karlsruhe (dpa) - Bei Ausschreitungen vor dem Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 im Karlsruher Hauptbahnhof sind am Sonntag fünf Fußballfans der Gäste vorübergehend festgenommen worden. Ihnen werde unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätliche Angriffe auf die Beamten vorgeworfen, teilten die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe gemeinsam mit. 

Nach Abschluss der Maßnahmen seien die Tatverdächtigen am selben Tag wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen zu den Krawallen dauerten jedoch an.

Zuvor habe die Bundespolizei bei einem Fußmarsch der Darmstädter Fans zum Südausgang des Hauptbahnhofs einen Tatverdächtigen eines früheren Vorfalls wiedererkannt. Er sei bei einer Partie zwischen Karlsruhe und Darmstadt im vergangenen Mai strafrechtlich relevant aufgefallen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Fan sei den Beamten, die seine Personalien aufnehmen wollten, jedoch von anderen gewalttätigen Anhängern entrissen worden. Dabei sei es zu den Ausschreitungen und körperlichen Angriffen auf die Polizisten gekommen. 

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Fanhilfe kritisiert «massive Gewaltanwendung» der Polizei

Die Fanhilfe der Darmstädter hatte bereits am Sonntag in einer Mitteilung zum selben Vorfall im Karlsruher Hauptbahnhof eine «massive Gewaltanwendung» der Bundespolizei beklagt. Einige Anhänger der Lilien verpassten die Partie im Wildparkstadion, weil sie einen Platzverweis für Karlsruhe erhielten. Der KSC gewann das Spiel mit 4:0.

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