Stuttgart (dpa/lsw) - In rund zwei Wochen soll im Landtag über den Haushalt für kommendes Jahr entschieden werden: Am Nachmittag berichtet nun der Finanzausschuss von seinen Beratungen der letzten Wochen. Der Etat ist auch deswegen wichtig, weil er nach der Landtagswahl im vergangenen März die erste Gelegenheit ist, Wahlversprechen einzulösen und mit konkretem Geld zu hinterlegen. Ein Überblick darüber, was bereits über die Pläne für kommendes Jahr bekannt ist.

Mehr Geld für die Kommunen

Zwar wurden für die Kommunen im kommenden Jahr rund 30 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen vorhergesagt, allerdings erhalten die Kommunen zusätzliche Mittel über den kommunalen Finanzausgleich. Dazu gehörten rund 121 Millionen Euro an zusätzlichen Landesmitteln. Das teilte das Finanzministerium bereits Ende Oktober mit.

Insgesamt könnten die Kommunen 2027 aus Steuereinnahmen und kommunalem Finanzausgleich mit 493 Millionen Euro mehr rechnen als noch bei der Steuerschätzung im Mai prognostiziert, so das Ministerium.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die «Klimamilliarde»

Ob energetische Sanierung von Kitas und Schulen, mehr Grünflächen und Hitzeschutz in der Stadt oder Schutzmaßnahmen bei Starkregen-Ereignissen: Bis 2031 wollen Grüne und CDU die Kommunen in Baden-Württemberg mit jährlich 200 Millionen Euro – also in Summe einer Milliarde Euro – beim Klimaschutz unterstützen.

Verdopplung der Meisterprämie

Um die handwerkliche Ausbildung aufzuwerten, will die grün-schwarze Landesregierung die Meisterprämie in Zukunft von 1.500 Euro auf 3.000 Euro erhöhen. Die Verdoppelung der Prämie solle im Laufe des Jahres 2027 erfolgen. Damit wird ein Versprechen aus dem Wahlprogramm umgesetzt.

Mittel für Gewalt-Schutz von Frauen werden vervierfacht

Im kommenden Jahr will Baden-Württemberg viermal so viel Geld für den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt ausgeben wie in diesem Jahr. Insgesamt plant der Finanzausschuss 55 Millionen Euro in den Bereich zu investieren. Im laufenden Haushalt sind es nur knapp 13 Millionen Euro, wie eine Sprecherin der Grünen-Fraktion mitteilte.

Mehr Geld für Abschiebungen

Auch bei Abschiebungen möchte das Land im kommenden Jahr finanziell aufstocken. So sollen zusätzlich 3,2 Millionen Euro in den Bereich fließen, wie ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion bereits vor zwei Wochen mitteilte. Konkret soll das Geld in das Asylgrenzverfahren, die Migrationsverwaltung und den sogenannten Sonderstab Gefährliche Ausländer fließen.

Sprachförderung von geflüchteten Kindern

Kinder und Jugendliche, die noch Mühe mit der deutschen Sprache haben, sollen künftig bereits vor dem ersten Schultag Unterstützung bekommen. Außerdem soll Kindern und Jugendlichen, die nach einer Flucht mitten im Schuljahr in eine neue Klasse kommen, der Start erleichtert werden. Um dies zu erreichen, sollen im kommenden Jahr den Grünen zufolge 906,5 Stellen für ein Sprachförder-Programm sowie rund 2.200 Stellen im Kultusetat für den Unterricht von geflüchteten Kindern und Jugendlichen geschaffen werden.

Mehr Steuern und trotzdem Lücke im Landeshaushalt

Zwar kann Baden-Württemberg im kommenden Jahr mit höheren Steuereinnahmen rechnen – zusätzliches Geld zum Ausgeben hat die Landesregierung deshalb aber nicht. Trotz erwarteter Mehreinnahmen von 336 Millionen Euro bleibt eine Deckungslücke im Haushaltsentwurf dem Finanzministerium zufolge für 2027.