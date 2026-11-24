Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr Geld für Wohnen, Klimaschutz, Bildung und Kommunen: Die Landtagsfraktion der Grünen hat ihre Gegenvorschläge für den hessischen Landeshaushalt 2027 vorgestellt. Etwa 480 Millionen Euro sollen zusätzlich ausgegeben werden – und die seien auch gegenfinanziert, erklärten der Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner und die parlamentarische Geschäftsführerin Miriam Dahlke in Wiesbaden.

Insgesamt haben die Grünen 50 Änderungsanträge gestellt. Rund 243 Millionen Euro und damit die größte Summe sollen demnach in den kommunalen Finanzausgleich fließen. Zuletzt forderten die Kommunen eine Soforthilfe von 500 Millionen Euro, um weiter handlungsfähig zu bleiben.

Rund 88 Millionen Euro sollen nach den Vorstellungen der Grünen-Fraktion zusätzlich in den Bildungsetat investiert werden. Hier sollen etwa die Kürzungen bei der Grundfinanzierung der Hochschulen oder bei Sprachkitas zurückgenommen werden.

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Kritik an fehlender Antwort auf Hitzesommer

«Wir sehen keine Antwort auf den wirklich dramatischen Hitzesommer, den wir erlebt haben», kritisierte Wagner die schwarz-rote Koalition. Daher sollen nach der Idee der Grünen-Fraktion zusätzliche 42 Millionen etwa in den Hitzeschutz in stationären Pflege-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen fließen. Zusätzliche 33 Millionen Euro sollen in die Mobilität gehen, 61 Millionen Euro in bezahlbaren Wohnraum und 15 Millionen Euro etwa in zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter.

Die Pläne seien gegenfinanziert, sagte Dahlke. «Wir sparen, wo es möglich ist.» Unter anderem soll bei der «aufgeblähten Landesregierung» gekürzt werden – hier erhofft man sich Einsparungen in Höhe von 30 Millionen Euro. Doch auch bei den Verwaltungsausgaben, ob bei Ministerien oder in den Landtagsfraktionen selbst, sollen durch Einsparungen von jeweils drei Prozent 90 Millionen Euro zusätzlich gespart werden – zum Beispiel durch Kürzungen bei Dienstreisen oder Werbung.

Die Streichung der Mitfinanzierung des Tankrabatts solle zusätzlich rund 47 Millionen Euro einbringen. Aus den Rücklagen des Landes sollen rund 90 Millionen Euro, also etwas weniger als ein Viertel, zur Refinanzierung der Pläne genutzt werden, wie die Grünen vorschlagen.

Haushalt 2027 soll im Dezember verabschiedet werden