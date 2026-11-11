Landtag

Hessens Abgeordnete debattieren über Sparhaushalt 2027

Das Land erwartet nächstes Jahr Einnahmen von 39,3 Milliarden Euro. Doch die im Haushaltsentwurf kalkulierten Ausgaben übersteigen diese Summe.

Im hessischen Landtag geht es am Mittwoch in erster Linie um die Verwendung von Steuergeld. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Im hessischen Landtag geht es am Mittwoch in erster Linie um die Verwendung von Steuergeld. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Plenarsitzung des hessischen Landtags am Mittwoch (9.00 Uhr) steht in krisenreichen Zeiten ganz im Zeichen des Sparhaushalts 2027. Die Abgeordneten diskutieren in Wiesbaden über einen geplanten Einzeletat eines Ministeriums nach dem anderen. Los geht es am Morgen mit den Finanzen eines Schlüsselressorts, des Innenministeriums, und auch nach der Mittagspause soll die Haushaltsdebatte noch fortgesetzt werden.

Hessens Landesetat 2027 sieht dem Entwurf zufolge Einnahmen von rund 39,3 Milliarden Euro vor, daneben stehen Ausgaben von rund 41,6 Milliarden Euro. Im Einklang mit der Schuldenbremse will das Land rund 1,7 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Damit würde die Neuverschuldung um rund 100 Millionen Euro im Vergleich zum laufenden Jahr sinken. Der hessische Haushalt 2027 soll erst im Dezember vom Wiesbadener Landtag verabschiedet werden.

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