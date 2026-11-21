Das sagt die Polizei nach den Protesten von «Gen Z regelt»
In mehreren Städten im Südwesten haben am Freitag erneut junge Menschen demonstriert. Allerdings kamen teils deutlich weniger Teilnehmer als erwartet – nur in einer Stadt gab es laut Polizei Probleme.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem erneut einige Tausend junge Menschen in Städten in Baden-Württemberg demonstriert haben, haben die Sicherheitsbehörden eine weitgehend positive Bilanz gezogen. Einzig in Stuttgart sprach die Polizei von einem «durchwachsenen Fazit».
In anderen Städten waren es teilweise deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet, etwa in Ulm und in Heilbronn. Die jungen Menschen demonstrierten unter anderem für bezahlbare Wohnungen, mehr Geld für Schulen und wirksameren Klimaschutz. Aufgerufen dazu hatte vor allem die Gruppe «Gen Z regelt».
In Ulm kamen laut Polizei nur 75 Menschen zusammen; in Heilbronn bei zwei Demonstrationen insgesamt etwa 65 Menschen. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Auch mehrere Versammlungen in Mannheim und Heidelberg verliefen demnach friedlich. In beiden Städten seien jeweils rund 600 Menschen gezählt worden. «Vereinzelt konnte das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Zünden von Konfettikanonen festgestellt werden», teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Kenntnisstand sei dabei niemand verletzt worden.
Verstöße gegen das Vermummungsverbot
Nur in Stuttgart hatte die Polizei bereits am Freitag mitgeteilt, dass die Stimmung bei der Kundgebung am Abend teils aggressiv gewesen sei. Einzelne Teilnehmer sollen Pyrotechnik abgebrannt haben. 20 Demonstranten seien unter anderem wegen Verstöße gegen das Vermummungsverbot, Beleidigungen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen worden. Der Zug musste einem Sprecher zufolge immer wieder gestoppt werden. An dem Aufzug hatten sich mehrere Hundert Menschen beteiligt.
In Freiburg gingen laut Polizei bei einer von mehreren Demonstrationen rund 2.000 junge Menschen unter dem Motto «Schulstreik gegen Wehrpflicht» auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von 3.000 Teilnehmern. Am Abend gab es einen weiteren Protest mit laut Polizei rund 600 Teilnehmern.