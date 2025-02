Dehoga: Außengastronomie immer wichtiger für Wirte

Stuttgart (dpa/lsw) - Frühlingshafte Temperaturen locken die Menschen in die Außengastronomie. Wirte seien in der Regel gut vorbereitet auf den ersten Ansturm, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Südwesten. Die Außengastronomie werde für Wirte immer wichtiger. Das sei in den vergangenen Jahren deutlich spürbar gewesen. Betriebe ohne Außenbereich hätten es mittlerweile schwer.