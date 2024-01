Demonstration gegen rechts in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Etwa 500 Menschen sind nach Polizeiangaben am Sonntag dem Aufruf zu einer Demonstration unter dem Motto «Gemeinsam gegen AfD und Rechtsruck» in Kassel gefolgt. Nach einer Kundgebung auf dem Königsplatz am Mittag zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Richtung Rathaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Besondere Vorkommnisse habe es dabei zunächst nicht gegeben. Zwei weitere Demonstrationen gegen einen geplanten AfD-Neujahrsempfang in Kassel wurden nach Angaben des Sprechers abgesagt, da die Veranstaltung der Alternative für Deutschland nicht wie vorgesehen stattgefunden habe.