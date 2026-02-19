Gedenken

Demonstration in Frankfurt für die Opfer von Hanau

Sechs Jahre ist der rassistische Anschlag in Hanau her. Auch am Jahrestag sind wieder Menschen auf die Straße gegangen, um daran zu erinnern.

Demonstranten erinnern an den Anschlag. Foto: Boris Roessler/dpa
Demonstranten erinnern an den Anschlag.

Frankfurt (dpa/lhe) - Sechs Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau haben am Abend in Frankfurt mehr als 1.000 Menschen der Opfer gedacht. «Say their names» (Sagt ihre Namen) war auf Transparenten bei dem Demonstrationszug unter dem Motto «Antirassistischer Kampftag» zu lesen. Die Polizei berichtete zunächst von einem friedlichen Verlauf. In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Auch in Hanau war der Opfer gedacht worden. Der 19. Februar 2020 sei der «schrecklichste Tag, den diese Stadt in Friedenszeiten erlitten hat», sagte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und rief zu einem entschlossenen Kampf gegen die Feinde der Demokratie auf.

