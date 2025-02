Den Verdacht auf Wahlbetrug gibt es auch in Hessen

Groß-Gerau/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Deutschland gibt es freie und geheime Wahlen wie die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Immer wieder kommt es aber auch zu dem Verdacht von Betrug oder Manipulationen. «Auch in Deutschland sind Pannen und Betrug rund um die Briefwahl nicht unbekannt», heißt es in einem Bericht des Instituts für Parlamentarismusforschung aus dem Jahr 2020. Die Briefwahl gelte als fehler- und betrugsanfälliger als das Wählen im Wahllokal. Auch in Hessen gibt es Verdachtsfälle.