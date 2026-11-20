Offenbach (dpa) - Nach einem sehr trockenen Sommer hat es in den vergangenen Wochen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder deutlich mehr geregnet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fiel vom 1. bis zum 19. November schon fast so viel Niederschlag wie üblicherweise im gesamten Monat. Das Monatssoll sei damit zwar noch nicht ganz erreicht, doch in den nächsten Tagen solle es weiter regnen, hieß es.

Bis Samstagmorgen seien in den drei Bundesländern 15 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter prognostiziert, sagte eine Meteorologin des DWD. In den Staulagen der Mittelgebirge seien bis zu 50 Liter möglich, in der Eifel und am Vogelsberg bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Am Wochenende ziehe der Regen nach Süden ab. Bis in die neue Woche hinein gebe es dann nur noch wenig Niederschlag.

Trotz Regen noch zu trocken

Das Jahresdefizit wird wohl auch der neue Regen nicht ausgleichen können. In Hessen und Rheinland-Pfalz fallen nach Angaben des Wetterdienstes von Januar bis November im langjährigen Mittel 690 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In diesem Jahr waren es bis zum 19. November aber nur 560 Liter in Hessen beziehungsweise 530 Liter in Rheinland-Pfalz.

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