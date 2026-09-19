Wetter

Erst Sonne, dann Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Auf einen trockenen und milden Samstag folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein unbeständiger Sonntag. Dann wird es vor allem im Norden regnerisch und windiger.

Das Wochenende startet trocken und heiter. Am Sonntag wird es allerdings regnerisch. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa
Das Wochenende startet trocken und heiter. Am Sonntag wird es allerdings regnerisch. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wochenende startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst freundlich und trocken. Am Samstag ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten her mehr Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad, im Bergland teils auf 19 Grad. In exponierten Lagen sind den Meteorologen zufolge einzelne Windböen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag ist es stark bewölkt und vor allem im Norden regnerisch. Im Laufe des Nachmittags geht der Regen laut DWD in Schauer über und es lockert auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Für Montag sagt der DWD heiteres bis wechselnd bewölktes und überwiegend trockenes Wetter voraus. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad.

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