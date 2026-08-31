Windiger Wochenstart in Baden-Württemberg
Nach warmen Tagen am Wochenende sinken die Temperaturen in Baden-Württemberg zum Wochenstart etwas. Dazu weht ein frischer Wind - auch Sturmböen sind möglich.
Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Wochenstart wird das Wetter im Südwesten erst einmal wechselhaft, windig und etwas kühler. In der Nacht zogen von Westen her Regengebiete mit vereinzelten Gewittern durch Baden-Württemberg. Am Morgen bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Oberschwaben zunächst regnerisch. Im Laufe des Tages soll es auch im Norden einzelne Schauer und Gewitter geben.
Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad am Rhein. Es weht ein frischer Westwind mit starken Böen - auf den Schwarzwaldgipfeln und bei Gewittern sind Sturmböen möglich.
In der Nacht zum Dienstag gibt es nur wenige Wolken und keinen Regen; die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 10 Grad. Am Dienstag wird es mit 21 bis 26 Grad sonnig und trocken.