Deutsche Bahn setzt zur EM mehr Personal ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für die Fußball-Europameisterschaft setzt die Deutsche Bahn in Frankfurt mehr Personal ein. Dies werde am Frankfurter Hauptbahnhof, am Flughafen Fernbahnhof und an der Station Frankfurt Stadion an den Spieltagen der Fall sein, teilte die Bahn am Freitag mit. Im Einsatz seien zusätzliche mehrsprachige Reisendenlenker sowie Freiwillige, die Fußballfans bei der Orientierung unterstützen könnten. Am Hauptbahnhof und am Flughafen Fernbahnhof beraten DB-Mitarbeitende Fans zur An- und Abreise.