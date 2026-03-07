Unfälle

Deutscher Reisebus aus Bayern in Österreich verunglückt

Frühmorgens kracht ein voll besetzter Reisebus aus Bayern in Tirol mit einem Auto aus Karlsruhe zusammen. Es gibt Schwerverletzte und einen kilometerlangen Stau.

20 Passagiere im Bus erlitten leichte Blessuren. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa
20 Passagiere im Bus erlitten leichte Blessuren. (Symbolbild)

Innsbruck (dpa) - Bei einem Unfall mit einem deutschen Reisebus und einem deutschen Pkw sind in Österreich 24 Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. 20 der 47 Businsassen erlitten leichte Blessuren, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Die drei Autoinsassen und der griechische Busfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Bus aus dem Landkreis Aichach-Friedberg im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben sei auf der Fernpassstraße in Tirol bei Bichlbach mit einem Auto aus dem Landkreis Karlsruhe zusammengestoßen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, wurde am Nachmittag noch untersucht. 

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei um kurz nach 07.00 Uhr. Sowohl das Auto als auch der Bus seien erheblich beschädigt worden. Die Straße sei vorübergehend vollständig gesperrt worden. Unter anderem war Treibstoff auf der Fahrbahn ausgelaufen. Die Folge waren kilometerlange Staus in beiden Richtungen. Nach zwei Stunden sei der Verkehr zunächst abwechselnd in einer Richtung am Unfallort vorbeigeführt worden. Die Straße sei erst um 10.20 Uhr wieder freigegeben worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bus kracht gegen Hauswand – 13-jähriges Mädchen stirbt
Unfall mit Linienbus

Bus kracht gegen Hauswand – 13-jähriges Mädchen stirbt

Ein Linienbus prallt in München gegen eine Hauswand – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

31.01.2026

Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte
Unfälle

Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte

Auf regennasser Straße verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er kracht durch die Glaswand einer Pizzeria und rammt mehrere Tische. Menschen werden schwer verletzt.

26.08.2024

Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung aufgehoben
Mecklenburg-Vorpommern

Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung aufgehoben

Mitten in der Nacht kommt ein Reisebus auf der A24 von der Fahrbahn ab. Es gibt zahlreiche Verletzte. Wie kam es zu dem Unglück?

28.06.2024

Unfälle

Auto kracht in Leitplanke und überschlägt sich - Fahrer tot

07.09.2023

Verkehr

Unfall von Bus mit 30 Jugendlichen endet glimpflich

26.05.2023