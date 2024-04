«Dialogforum» zum Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine britische Boulevardzeitung warnte vor den EM-Spielen in Frankfurt britische Fans vor dem «Zombieland». An diesem Dienstag (12.00 Uhr) will die Stadt darlegen, was sie gegen die Zustände im Bahnhofsviertel tun will. Bei einem «Dialogforum» sollen Vereine, Unternehmen, Anwohner und die Presse über Entwicklungen und Maßnahmen informiert werden.