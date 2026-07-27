Aussichten

Die neue Woche bringt Sonne und Hitze zurück

Sonnencreme, Sonnenhut und viel trinken nicht vergessen: Der Wochenstart bringt im Südwesten noch letzte Schauer, dann setzt sich die Sonne durch.

Abkühlung gefällig? Diese Woche wird es wieder heiß im Südwesten. (Archivbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Abkühlung gefällig? Diese Woche wird es wieder heiß im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ab sofort sollte man im Südwesten eine Sonnenbrille, aber keinen Regenschirm mehr dabeihaben, wenn man das Haus verlässt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt das Wetter für die anstehende Woche vor allem wieder Sonnenschein und Hitze.

Los geht es am Morgen aber noch mit Sonne und Wolken. Es kann laut der Vorhersage noch letzte Schauer geben, dann ist es erst mal vorbei mit dem Regen - für Montag und mit Blick auf die Woche. Bei Temperaturen zwischen 22 Grad im Schwarzwald und 28 Grad am Rhein bleibt es in Baden-Württemberg meist sonnig. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind mit frischen bis starken Böen. Die Nacht zu Dienstag wird laut dem DWD oft klar und kühl: Die Temperaturen fallen auf 14 bis 9 Grad. 

Bis zu 38 Grad erwartet

Am Dienstag geht es sonnig weiter. Dazu wird es heißer: Die angekündigten Temperaturhöchstwerte sollen zwischen 27 und 33 Grad liegen. Dazu weht nur noch ein schwacher Wind aus Ost bis Nordost. In der Nacht sollen die Temperaturen auf 18 bis 11 Grad fallen. 

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Und auch der Mittwoch bringt viel Sonne und Spitzentemperaturen von mehr als 30 Grad, wie die Meteorologen mitteilten. Bei Karlsruhe beispielsweise könne es bis zu 38 Grad heiß werden.

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