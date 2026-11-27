Geisenheim (dpa/lhe) - Der Weihnachtsstern ist für Hessens Gartenbaubetriebe ein wichtiges Produkt - denn er wird in den Gewächshäusern kultiviert, wenn die Saison für viele andere Pflanzen bereits vorüber ist. Allerdings ist die Produktion energieintensiv und entsprechend teuer. Daher sei es inzwischen für viele Betriebe nicht mehr möglich, die Pflanze gewinnbringend zu erzeugen, sagt Sebastian Bartsch, Versuchsingenieur am Gartenbauzentrum Geisenheim des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH).

Wirtschaftlich tragfähig sei die Produktion häufig nur noch mit eigenen Energiequellen wie etwa Holzhackschnitzelheizungen. Im LLH testen Experten den klimafreundlichen Anbau von Weihnachtssternen - dabei geht es vorrangig um torffreies Substrat. Zudem sammelt der Landesbetrieb wichtige Erkenntnisse über einzelne Sorten - damit hessische Betriebe bei der Wahl der Stecklinge gut beraten werden können. In den LLH-Gewächshäusern wurden in dieser Saison rund 2.000 Weihnachtssterne in neun Sorten kultiviert - unter ganz unterschiedlichen Bedingungen.

Foto: Hannes P. Albert/dpa «Der Weihnachtsstern ist kein reiner Deko-Artikel, sondern ein Lebewesen.»

Die unbewurzelten, etwa einen Zentimeter langen Stecklinge für Weihnachtssterne werden überwiegend in Afrika produziert. Davon passen mehrere Tausende in einen Schuhkarton, wie Bartsch erklärt. Erst in Deutschland werden sie bewurzelt und mitten im Sommer eingetopft. Ziel ist es, dass die Weihnachtssterne bis zum ersten Advent die obersten grünen Blätter bunt einfärben. Die eigentliche Blüte ist eher klein und unscheinbar.

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Ausgerechnet eine Pflanze, die zur Weihnachtszeit in zahlreichen Supermärkten angeboten wird und in vielen Wohnzimmer steht, ist nicht gerade einfach zu pflegen: «Der Weihnachtsstern ist kein reiner Deko-Artikel, sondern ein Lebewesen», betont Versuchsingenieur Bartsch. Es schmerzt ihn, dass viele Menschen die Pflanze wegschmeißen, spätestens wenn Weihnachten vorbei ist.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Der Weihnachtsstern-Experte Sebastian Bartsch warnt: «Zugluft ist tödlich.»

Es sei durchaus möglich, den Weihnachtsstern mehrere Jahre zu kultivieren. Dies scheitere jedoch oft daran, dass er zu dunkel stehe oder an Zugluft. «Zugluft ist tödlich», sagt Bartsch. Wenn im Supermarkt die Weihnachtsterne direkt an den Türen präsentiert würden, dann seien sie oft schon tot, bevor sie verkauft werden. Im Herkunftsland Mexiko können die Pflanzen haushoch werden. Beim LLH in Geisenheim wächst eine vierjährige Pflanze in einem Kübel und ist zu einem mehr als ein Meter hohen Busch geworden.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Bei guter Pflege können Weihnachtssterne zu stattlichen Büschen heranwachsen.