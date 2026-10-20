Ungewöhnliche Beute

Diebe stehlen 120 Gläser Honig-Senf-Dressing

Unbekannte öffnen auf einem Parkplatz in Herbrechtingen die Türen eines Lastwagen-Aufliegers und nehmen 15 Kartons mit. Was sie darin finden, dürfte für eine Überraschung gesorgt haben.

Diebe in Herbrechtingen stehlen 120 Gläser Honig-Senf-Dressing aus einem Lastwagen-Auflieger. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Diebe in Herbrechtingen stehlen 120 Gläser Honig-Senf-Dressing aus einem Lastwagen-Auflieger. (Symbolbild)

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Diese Beute dürfte selbst die Diebe überrascht haben: Aus einem Lastwagen in Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) haben Unbekannte am Wochenende 120 Gläser Honig-Senf-Dressing gestohlen. Die Täter öffneten die unverschlossenen Türen des Aufliegers auf einem Parkplatz und nahmen 15 Kartons mit je acht Gläsern mit, wie die Polizei mitteilte. Ob sie wussten, was sie da erbeuteten, ist offen – vermutlich hätten sie einfach blind zugegriffen, sagte ein Sprecher. Bemerkt hatte die Tat zunächst niemand.

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