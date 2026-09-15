Einbruch

Diebe stehlen mehrere hundert Kilo Metall aus Firma

300.000 Euro Schaden: In einer Metallfirma fehlen am Montag mehrere hundert Kilo Metallabfälle und spezielle Werkzeuge. Wie konnten die Unbekannten das Diebesgut wegschaffen?

Die Polizei prüft, ob mehrere Menschen bei dem Einbruch in die Metallfirma beteiligt waren. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei prüft, ob mehrere Menschen bei dem Einbruch in die Metallfirma beteiligt waren. (Symbolbild)

Knittlingen (dpa/lsw) - Beim Einbruch in eine Metallfirma in Knittlingen (Enzkreis) sind mehrere hundert Kilogramm Metallabfälle und spezielle Werkzeuge gestohlen worden. Der Schaden werde auf rund 300.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. 

Wie der oder die unbekannten Täter sich am Wochenende Zugang zum teilweise umzäunten Firmengelände verschafften, sei noch unklar. Die Polizei geht den Angaben zufolge davon aus, dass die Unbekannten ihr Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Beamten prüfen demnach, ob mehrere Menschen beteiligt waren.

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