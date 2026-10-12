Kriminalität

Diebe stehlen Papagei

Auf einem Vereinsgelände in Sindelfingen sind zahlreiche Käfige. Jetzt fehlt ein ganz spezieller Vogel. Was die Polizei bisher weiß.

Nach dem Diebstahl eines Papageis in Sindelfingen ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Nach dem Diebstahl eines Papageis in Sindelfingen ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Diebe haben von einem Sindelfinger Vereinsgelände einen Papagei gestohlen. Laut Polizei steht das Tier unter Artenschutz und ist zutraulich. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Täter verschafften sich den Angaben nach zwischen Samstag und Sonntag unerlaubt Zutritt zu dem umzäunten Gelände, auf dem sich viele Käfige und Volieren befinden. Eine Voliere öffneten sie und entwendeten den Papagei. 

Warum sie genau diesen Papagei mitnahmen, war zunächst unklar. Auch wie viele weitere Tiere sich auf dem Gelände befinden, war nicht bekannt. Eine Polizeisprecherin konnte zu möglichen Hintergründen keine Angaben machen.

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