Dieter Zetsche hört als Tui-Aufsichtsratschef auf

Hannover (dpa) - Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche gibt den Aufsichtsratsvorsitz des Reisekonzerns Tui ab. Der 73-Jährige will nach dem Ende seiner laufenden Amtszeit im Februar 2027 nicht erneut für das Gremium kandidieren, wie das Unternehmen in Hannover mitteilte. Zetsche gehört dem Tui-Aufsichtsrat seit 2018 an und steht ihm seit Mai 2019 vor. Der Manager war mehr als 40 Jahre für den Stuttgarter Autobauer tätig, der heute Mercedes-Benz heißt. Von 2006 bis 2019 führte er den Konzern als Vorstandschef.