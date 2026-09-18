Nachfolger nominiert

Dieter Zetsche hört als Tui-Aufsichtsratschef auf

Mehr als 13 Jahre lang stand Dieter Zetsche an der Daimler-Spitze. Danach war er Chef des Tui-Aufsichtsrats. Dort zieht er sich nun zurück. Wer wird Chefkontrolleur bei Europas größtem Reisekonzern?

Kandidiert im Februar 2027 nicht wieder für den Tui-Aufsichtsrat: Dieter Zetsche. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Kandidiert im Februar 2027 nicht wieder für den Tui-Aufsichtsrat: Dieter Zetsche. (Archivbild)

Hannover (dpa) - Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche gibt den Aufsichtsratsvorsitz des Reisekonzerns Tui ab. Der 73-Jährige will nach dem Ende seiner laufenden Amtszeit im Februar 2027 nicht erneut für das Gremium kandidieren, wie das Unternehmen in Hannover mitteilte. Zetsche gehört dem Tui-Aufsichtsrat seit 2018 an und steht ihm seit Mai 2019 vor. Der Manager war mehr als 40 Jahre für den Stuttgarter Autobauer tätig, der heute Mercedes-Benz heißt. Von 2006 bis 2019 führte er den Konzern als Vorstandschef. 

Die Nachfolge Zetsches antreten soll der frühere Easyjet-Chef Johan Lundgren. Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter haben sich demnach einstimmig für die Nominierung des 59-Jährigen ausgesprochen. Gewählt werden soll er nach der Hauptversammlung im Februar 2027. Lundgren gehört dem Aufsichtsrat seit 2025 an. Chef der britischen Billigfluggesellschaft war er von 2017 bis Ende 2024. Zuvor hatte er auch Führungspositionen bei Tui inne.

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