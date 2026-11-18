Esslingen (dpa) - Edelsteinperlen in verschiedenen Farben, hochwertige Süßwasserperlen aus Perlmutt und eine ganze Menge an Glasperlen liegen sortiert in kleinen Schälchen. Die Frauen biegen vergoldeten Silberdraht zu Ösen. Und machen aus all den Materialien Ohrringe und Anhänger oder fädeln sie zu Armkettchen auf. Die Handarbeit ist friemelig, die Stimmung gut.

«Wenn man mit einem fertigen Stück aus dem Laden geht, macht das stolz und glücklich», sagt Corinna Treder, die den Workshop leitet. «Und man hat eine Erinnerung an den Tag, die nachhallt, die man über Jahre tragen kann.»

Mitte September hat die 42-Jährige das Glitzer Glitzer in Esslingen bei Stuttgart eröffnet - ein Perlenatelier, in dem die Modedesignerin neben fertigem Schmuck auch Events für Gruppen anbietet, darunter Babyshower, Junggesellinnenabschiede (JGA) oder auch Kindergeburtstage. Schon am ersten Wochenende nach der Eröffnung war die erste Runde da.

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Foto: Christoph Schmidt/dpa Zusammen Sachen selber machen macht mehr Spaß.

«Trifft den Zeitgeist»

Mit dem Angebot trifft Treder einen Nerv. Do-it-yourself (DIY) ist angesagt. Statt mit dem Bauchladen voller Alkohol und Kondome durch die Innenstadt zu ziehen, nutzen etwa JGA-Runden vermehrt Angebote wie Schmuck basteln, Blumenkränze binden, Keramik bemalen oder Kerzen ziehen. «Der DIY-Trend, ist unglaublich groß. Viele wollen sich gerade kreativ ausdrücken», sagt Treder, die sich für ihr Geschäft von einem Konzept in Dänemark hat inspirieren lassen.

Und viele Menschen schauten gerade genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. «Dazu gehört, Zeit mit Freunden zu verbringen», sagt Treder. «Wenn man das noch mit etwas Kreativem kombinieren kann, trifft das den Zeitgeist.»

Etwas, das auch Tina Engelhard spürt. Sie organisiert in Karlsruhe, Offenburg und Freiburg Kreativ-Messen. «DIY wird immer stärker zu einem geselligen Freizeitangebot», erklärt Engelhard. Menschen möchten gemeinsam etwas ausprobieren, miteinander ins Gespräch kommen und am Ende etwas Selbstgemachtes mit nach Hause nehmen. Gerade bei Geburtstagen, Junggesellinnenabschieden oder Babyshowers entsteht so neben dem gemeinsamen Erlebnis auch eine persönliche Erinnerung.»

Foto: Christoph Schmidt/dpa Basteln statt saufen - auch für Junggesellenabschiede ist DIY im Trend.

Kreativität als Teil von Gemeinschaft

Formate wie «ArtNight» hätten die Verbindung von Kreativität und Unterhaltung besonders sichtbar gemacht, findet Engelhard: «Gemeinsam in einem Restaurant malen, dabei etwas essen oder trinken und einen schönen Abend verbringen.» Laut der «ArtNight»-Plattform gibt es rund 1.000 Events pro Monat in mehr als 60 Städten. Über 1,5 Millionen Menschen hätten in Deutschland und Österreich seit dem Start vor zehn Jahren teilgenommen.

«Entscheidend für solche Gruppenformate ist ein leichter Einstieg: Man braucht keine Vorkenntnisse, Material und Anleitung stehen bereit, und alle können ein individuelles Ergebnis gestalten», erläutert Engelhard. Ein wesentlicher Reiz liege darin, bewusst Zeit miteinander zu verbringen und selbst aktiv zu werden. «Kreativität wird damit Teil der Feier und nicht nur ein Hobby, dem man allein zu Hause nachgeht.»

«Analoge Flucht aus dem digitalen Schlamassel»

Dass DIY-Angebote selbst bei Events wie JGA Partyexzesse abgelöst haben, erklärt Zukunftsforscher Tristan Horx auch mit einem Gegentrend zur «Hyperdigitalisierung». «Eine analoge Flucht aus dem digitalen Schlamassel.» Das treffe gerade eine Generation, «die weiß, dass sie digital verseucht ist». Die Folge sei Einsamkeit. «Und dann die Suche nach Gemeinschaft.» Das zeige sich auch im Boom von Lauf-Clubs oder anderen sportlichen Aktivitäten in Gruppen.

Zumal jene Generation, die im Lockdown erwachsen geworden ist, nicht mit Feiern und Saufen groß geworden sei. «Die haben das nicht als soziale Strategie erlernt», sagt Horx. Außerdem lebten sie in einer chaotischen Welt. Da seien ruhigere Angebote als Kontrast willkommen, die vielleicht auch ein bisschen spießig und bieder daherkämen. In der nächsten Generation könnte das schon nicht mehr so stark ausgeprägt sein, vermutet Horx. «Dann ist es nicht mehr so eine Rebellion, nicht mehr so ein Kontrast.»

Professionelles Kunsthandwerk beobachtet Entwicklung

Corinna Treder hat mit der Industrie- und Handelskammer einen Businessplan erstellt, bevor sie sich mit dem Glitzer Glitzer selbstständig gemacht hat. «Ich habe mir Statistiken angeschaut, was die Deutschen in ihrer Freizeit am liebsten machen.» Auf Platz zwei hinter Gesellschaftsspielen stehe Kreativität.

Dann verschaffte sie sich einen Überblick: Im nahen Stuttgart gab es schon mehrere DIY-Angebote, vor allem rund um Keramik. «Ich wollte etwas Anderes bieten, aber denselben Nerv treffen.»

Dass von dem Hype um Selbstgemachtes auch professionelle Anbieter profitieren im Sinne steigender Nachfrage, spüren diese laut Marianne Kassamba vom Bundesverband Kunsthandwerk nicht. Im Vergleich seien etwa Schmuckstücke von Goldschmieden deutlich teurer.

«Aber das kann ja noch werden», sagt Kassamba. Um fehlende Einkünfte aus dem Verkauf auszugleichen, böten jedenfalls auch einige Kunsthandwerker Workshops an.