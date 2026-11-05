Verbraucher

dm ruft Pinienkerne wegen möglicher Salmonellen zurück

dm ruft bundesweit verkaufte Pinienkerne zurück. Betroffen ist nur Ware mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten – worauf Käufer achten sollten.

dm ruft Pinienkerne zurück. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
dm ruft Pinienkerne zurück. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa) - Wegen möglicher Verunreinigung mit Salmonellen ruft die Drogeriemarktkette dm Pinienkerne zurück. Es gehe um den Artikel dmBio Pinienkerne, 60 Gramm, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit. Betroffen sei ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31. Mai 2027 bis einschließlich 2. Juli 2027. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass im Artikel Salmonellen auftreten könnten. Der Artikel wurde den Angaben zufolge bundesweit verkauft.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln könne Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen seien besonders gefährdet und könnten schwerere Krankheitsverläufe entwickeln, teilte das Unternehmen weiter mit. 

In der Regel klängen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

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