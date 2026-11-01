Schüsse in Ravensburg

Dönerfirma zum dritten Mal in vier Monaten beschossen

In der Nacht auf Sonntag schießen Unbekannte erneut auf den Betrieb, und in der Nähe brennt ein Auto. Wer steckt hinter dem Angriff – und hängen die Fälle zusammen?

Nach den Schüssen bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Foto: Reinert/SÜDFOTO24/dpa
Nach den Schüssen bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

Ravensburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Ravensburg zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten auf das Gebäude eines Dönerfleisch-Herstellers geschossen. Bei der jüngsten Tat in der Nacht auf Sonntag fielen mehr als zehn Schüsse, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Eine genaue Zahl konnte er nicht nennen. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.

Nach den Schüssen suchte die Polizei mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach Verdächtigen. Bislang hat sie keine Tatverdächtigen gefasst.

Zudem prüfen die Ermittler, ob ein Autobrand mit der Tat zusammenhängt. In derselben Nacht brannte ein Auto in einiger Entfernung zum Tatort. Zu möglichen Verbindungen zu einer bestimmten Gruppierung konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen.

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Bereits in den Nächten auf den 17. Juli und den 16. August hatten Unbekannte auf den Betrieb geschossen. Auch damals gab es keine Verletzten. Die Ermittlungsgruppe, die die Kriminalpolizei nach den ersten beiden Taten eingerichtet hatte, untersucht nun den neuen Fall.

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