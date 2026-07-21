Maskierte schießen vor Bar mit Schreckschusswaffe
Unbekannte Täter sollen in der Nacht vor einer Bar Schüsse abgegeben haben. Die Polizei findet Patronenhülsen und eine beschädigte Scheibe.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Maskierte Täter haben in Karlsruhe mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe vor einer Bar Schüsse abgegeben. Anschließend sollen die Unbekannten zu Fuß geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst Schussgeräusche gemeldet. Die Polizei konnte jedoch keine verdächtigen Personen mehr finden. Hinweisen nach soll es sich bei den Tätern um mindestens drei Personen mit Skimasken gehandelt haben.
Die Beamten stellten an der Bar außerdem eine beschädigte Fensterscheibe fest. Darüber hinaus fanden sie in unmittelbarer Nähe mehrere abgefeuerte Schreckschusspatronenhülsen. Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen soll es nach bisherigem Kenntnisstand nicht gekommen sein. Der Bereich um die Amalienstraße, in dem die Bar liegt, werde seit mehreren Monaten als «temporär gefährlicher Ort» eingestuft, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten ermitteln nun zu den Hintergründen.