Drei Jugendliche bei Autounfall schwer verletzt
In der Nacht prallt ein Auto gegen eine Bushaltestelle: Drei Jugendliche verletzen sich schwer. Der bisher unbekannte Fahrer des Wagens soll sich von der Unfallstelle entfernt haben.
Grebenhain (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall im Vogelsbergkreis sind zwei Jugendliche schwer und einer leicht verletzt worden. Der bisher unbekannte Fahrer des Wagens, in dem sie saßen, soll sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt haben, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto in der Nacht in Grebenhain aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Daraufhin prallte das Fahrzeug erst gegen einen Grundstückszaun und anschließend gegen eine Bushaltestelle. Durch den Zusammenstoß erlitten eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger schwere Verletzungen. Ein 17-Jähriger wurde leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Wagens. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.