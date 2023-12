Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Transporter in Wiesbaden sind drei Menschen schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag sei der Transporterfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige sowie der 60-jährige Fahrer des entgegenkommendes Autos und dessen 57-jähriger Beifahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Männer wurden in Kliniken gebracht.