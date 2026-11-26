Sinsheim (dpa/lsw) - Wiedersehen mit Happy End: Dank drei später Treffer hat die TSG Hoffenheim im Duell mit Christian Ilzers Ex-Club Sturm Graz einen wichtigen Schritt in Richtung Weiterkommen gemacht. Durch das 3:1 (0:1) haben die Kraichgauer in der Europa League nun sieben Zähler aus fünf Spielen auf dem Konto.

Adam Hlozek erzielte vor 21.194 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich in der 72. Minute, ehe die eingewechselten Bambasé Conté (80.) und Max Moerstedt (90.) die Partie drehten. Zuvor waren die Österreicher durch Oumar Diakité in Führung gegangen (43.).

Das Wiedersehen mit dem SK Sturm war für mehrere Hoffenheimer «etwas Besonderes», wie Ilzer vor dem Spiel erklärt hatte. Neben dem Trainer selbst, der mit dem Club aus der steirischen Landeshauptstadt 2023/24 das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen hatte, waren auch Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, Sportdirektor Paul Pajduch sowie Teile des Trainerteams und Hoffenheims österreichischer Nationalspieler Alexander Prass bereits für die Grazer tätig.

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«Es gibt Umarmungen vor dem Spiel, Umarmungen nach dem Spiel und dazwischen werden wir uns einen beinharten Fight in einem europäischen Spitzenwettbewerb liefern», hatte Ilzer vor der Partie gesagt. Bei aller Liebe und allem Respekt müsse die Emotionalität während der 90 Minuten ausgeblendet werden, betonte er.

«Start war nicht gut»

Für freundschaftliche Gedanken blieb angesichts des zunehmenden Drucks ohnehin wenig Raum. Durch die Ergebnisse der frühen Spiele waren beide Vereine aus den Playoff-Rängen gerutscht. Schicker war sich der Bedeutung der Partie bewusst und betonte bei RTL: «Der Start in die Europa League war nicht gut, aber gerade die letzten beiden Spiele geben schon Mut.»

Foto: Uwe Anspach/dpa Hat wie viele andere Hoffenheimer eine Sturm-Vergangenheit: Andreas Schicker.

Von diesem Rückenwind war zunächst allerdings wenig zu spüren. Schlussmann Oliver Baumann musste schon nach zwei Minuten gegen Luca Weinhandl eingreifen. Wie schon bei der jüngsten 0:1-Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga stand der Kapitän mehrfach im Mittelpunkt.

Die TSG setzte auf kurze Pässe, ließ im letzten Drittel aber die nötige Genauigkeit vermissen. Ein Steckpass auf Vladimir Coufal kam nicht an (11.), Fisnik Asllani verpasste eine Hereingabe (15.) und auch mit Standardsituationen konnten die Hoffenheimer ihren Gegner zunächst nicht in Bedrängnis bringen.

Burger muss verletzt runter

Ilzer reagierte sichtlich unzufrieden und nutzte eine Verletzungsunterbrechung, um seine Offensivspieler um sich zu scharen. Asllani hätte den Worten des Trainers beinahe Taten folgen lassen: Der Angreifer tauchte frei vor dem Grazer Tor auf, verpasste das Führungstor aber knapp (23.).

Nach einer halben Stunde musste Wouter Burger wegen einer Rippenverletzung ausgewechselt werden. Die Hereinnahme von Tim Lemperle versprach aus taktischer Sicht mehr Offensivpower. Allerdings schlug es auf der Gegenseite ein: Nach einem Eckstoß brachte Diakité die Gäste kurz vor der Pause in Führung.

Foto: Uwe Anspach/dpa Musste verletzt runter: Wouter Burger