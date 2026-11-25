Zuzenhausen (dpa) - Die Freundschaftswochen für Coach Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim gehen in der Europa League weiter. Nach Duell mit Trainer-Kumpel Adi Hütter von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga steht am Donnerstag (21.00 Uhr) das emotionale Wiedersehen mit seinem Ex-Club Sturm Graz an.

«Es gibt Umarmungen vor dem Spiel, Umarmungen nach dem Spiel und dazwischen werden wir uns einen beinharten Fight in einem europäischen Spitzenwettbewerb liefern», sagte Ilzer, der unter anderem 2023/24 unter anderem das Double mit Graz gewann.

Bereits zuvor hatte er erklärt, Graz sei sein Herzensclub, aber «bei aller Liebe und bei allem Respekt, diese Emotionalität wird in diesen 90 Minuten völlig ausgeblendet». Neben Ilzer haben auch Teile des Trainerteams sowie Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und Sportdirektor Paul Pajduch Sturm-Vergangenheit.

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Auch Hoffenheims österreichischer Nationalspieler Alexander Prass hat für Graz gespielt. Zwischen 2021 und 2024 lief er in 130 Pflichtspielen für Sturm auf. «Ich will auf keinen Fall verlieren, das ist für mich irgendwo auch ein Tabu», sagte der 25-Jährige. «Ich glaube, gegen den Ex-Verein gewinnst du am Ende des Tages besonders gerne.»

In der Tabelle nah beieinander

Für beide Clubs wäre ein Sieg von großer Bedeutung, denn die Europa-League-Saison verlief bislang ähnlich: Vier Punkte stehen nach vier Spielen jeweils zu Buche. In der Tabelle liegen die Clubs auf den Rängen 23 und 24 und damit knapp auf Playoff-Kurs.

«Wir haben ähnliche Situationen», bestätigte Ilzer. «Wir haben nicht die Ergebnisse, die vielleicht auch unseren Leistungen entsprochen hätten. Aber das ist jetzt auch die Chance, eine gute Geschichte für uns zu schreiben.»

Personell hat sich seit der 0:1-Niederlage bei Frankfurt wenig getan. Ozan Kabak, der gegen die Hessen in der Nachspielzeit wegen eines Würgegriffs vom Platz gestellt wurde, ist spielberechtigt. In der Bundesliga müssen die in der Defensive arg gebeutelten Kraichgauer bis zur Weihnachtspause auf den Innenverteidiger verzichten. Er wurde für vier Liga-Spiele gesperrt.