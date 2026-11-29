Drei Verletzte bei Unfall mit vier Autos
Ein Autofahrer fällt durch seine rücksichtslose Fahrweise auf und kollidiert mit drei weiteren Wagen. Die Polizei stellt bei dem schwer verletzten Mann Alkoholgeruch fest.
Zwingenberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 5 zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Frankreich war zuvor durch seine rücksichtslose und teilweise unerlaubte Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Überholmanöver habe der Mann am Sonntagnachmittag zunächst den Wagen einer 54-Jährigen gestreift.
Anschließend sei er mit zwei weiteren Autos kollidiert. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Zwei weitere Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.
Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten eine Blutentnahme. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Die Autobahn war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.