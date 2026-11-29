Zwingenberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 5 zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Frankreich war zuvor durch seine rücksichtslose und teilweise unerlaubte Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Überholmanöver habe der Mann am Sonntagnachmittag zunächst den Wagen einer 54-Jährigen gestreift.