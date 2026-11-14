German Masters

Dressur-Star Werth gewinnt auch die Kür in Stuttgart

Isabell Werth und Viva Gold begeistern das Publikum in Stuttgart erneut. Der Hengst könnte auch mit Blick auf Olympia in Los Angeles eine besondere Rolle spielen.

Unschlagbares Paar: Auch die Kür in Stuttgart gewinnen Werth und Viva Gold. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Unschlagbares Paar: Auch die Kür in Stuttgart gewinnen Werth und Viva Gold. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Dressur-Star Isabell Werth hat in der Weltcup-Kür ihre Leistung aus der Qualifikation bestätigt und beim Reitturnier in Stuttgart den nächsten Sieg vor heimischer Kulisse geholt. Die achtmalige Olympiasiegerin und Viva Gold erhielten 88,560 Prozent. Es ist Werths zwölfter Kür-Erfolg in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, der von den Zuschauern mit rhythmischem Applaus und lautem Jubel gefeiert wurde.

Der Hengst gilt als möglicher Kandidat für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Bereits Ende Oktober hatte Werth den zehnjährigen Viva Gold beim Weltcup in Lyon zum Sieg in der Kür geritten. Nummer eins im Stall der Rheinbergerin ist derzeit aber noch Wendy, mit der die 57-Jährige zuletzt bei EM, WM und Olympia Goldmedaillen gewonnen hatte.

In der mit 50.000 Euro dotierten Prüfung wurden Larissa Pauluis aus Belgien und Flambeau Zweite (82,555 Prozent). Dahinter landete die Niederländerin Marieke van der Putten auf Zantana (80,640 Prozent).

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