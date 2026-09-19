Nachbarschaftsstreit eskaliert

Drohung mit Brotmesser - Nachbarn greifen sich auf Party an

Mit einem Tischbein, einer Glasscherbe und Pfefferspray greifen sich Nachbarn gegenseitig an - eine Geburtstagsfeier im Landkreis Reutlingen eskaliert.

Die Feier wurde von der Polizei beendet. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feier wurde von der Polizei beendet. (Symbolbild)

Eningen unter Achalm (dpa/lsw) - Ein langanhaltender Nachbarschaftsstreit ist auf einer Geburtstagsfeier in Eningen unter Achalm (Landkreis Reutlingen) in Handgreiflichkeiten und Gewalt gegipfelt. Die Nachbarn griffen sich am Freitagabend mit einem Tischbein, einer Glasscherbe und Pfefferspray gegenseitig an, wie die Polizei mittelte. Auch mit einem Brotmesser soll gedroht worden sein. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden. Die Feier zu einem 47. Geburtstag wurde beendet. Wieso die Nachbarschaftsprobleme derart eskalierten, sei derzeit unklar, teilte die Polizei mit.

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