Polizei muss eingreifen

Nachbarschaftsstreit um Hund eskaliert – Mann verletzt

Aus Sorgen um ihren Nachbarshund ruft eine Frau die Polizei. Die Beamten sehen keinen Handlungsbedarf und gehen. Der Halter stellt seine Nachbarin zur Rede – danach eskaliert die Situation.

Die Frau und ihr Sohn müssen mit einer Strafanzeige rechnen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Frau und ihr Sohn müssen mit einer Strafanzeige rechnen. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Die Sorge um einen vermeintlich allein gelassenen Hund hat in Balingen (Zollernalbkreis) zu einem Nachbarschaftsstreit mit einem Verletzten geführt. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, weil sie sich Sorgen um den Hund ihres Nachbarn machte, wie die Beamten mitteilten. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort keinen Grund für ein sofortiges polizeiliches Einschreiten fest und fuhren weg.

Nachdem die Beamten wieder gegangen waren, stellte der 56-jährige Halter seine Nachbarin laut Mitteilung zur Rede. Dabei entwickelte sich nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen dem Mann, der 65-Jährigen und ihrem 32 Jahre alten Sohn. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich in Handgreiflichkeiten.

Der 56-Jährige wurde im Gesicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Auf eine weitere Untersuchung in einer Klinik verzichtete er. Die Frau und ihr Sohn müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nachbarschaftsstreit endet mit langer Haftstrafe
Nachbarschaftsstreit

Nachbarschaftsstreit endet mit langer Haftstrafe

Mit Perücke und Hammer lauerte er dem Nachbarn auf – der Streit endete blutig. Warum das Gericht von «falschen Entscheidungen» spricht und wie knapp das Opfer dem Tod entkam.

10.06.2026

Mann soll Nachbarin getötet haben - Lärm als Motiv?
Mordprozess beginnt

Mann soll Nachbarin getötet haben - Lärm als Motiv?

Warum endete ein Nachbarschaftsstreit tödlich? Vor dem Landgericht Hanau beginnt ein besonderer Prozess.

24.04.2026

Nachbarschaftsstreit endet mit Schuss aus Luftpistole
Ins Gesicht geschossen

Nachbarschaftsstreit endet mit Schuss aus Luftpistole

Ein Nachbarschaftsstreit in Kassel eskaliert: Ein Mann schießt mit einer Luftpistole und verletzt seinen Nachbarn am Kopf. Die Polizei ermittelt.

01.11.2025

Streit auf Feldweg eskaliert – Hund auf Ehepaar gehetzt
Landkreis Ansbach

Streit auf Feldweg eskaliert – Hund auf Ehepaar gehetzt

Essen gebracht, Streit geerntet: Auf einem Feldweg geraten ein Mann mit Hund und ein Ehepaar aneinander – samt Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Was ist passiert?

18.10.2025

Heidelberg: Streit um Buszustieg eskaliert – Polizei muss eingreifen
Blaulicht

Heidelberg: Streit um Buszustieg eskaliert – Polizei muss eingreifen

Ein Drängeln beim Buszustieg in Heidelberg hat eine Handgreiflichkeit ausgelöst – die Polizei musste schlichten.

09.07.2025