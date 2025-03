Durch Terrassentür gekommen: Duo nach Raubüberfall gefasst

Heusenstamm (dpa/lhe) - Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin im Landkreis Offenbach hat die Polizei zwei 20-Jährige festgenommen. Sie sollen am Dienstag über eine geöffnete Terrassentür in die Wohnung der Frau in Heusenstamm eingedrungen sein, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt berichteten.