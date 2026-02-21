Wetter

Durchhalten! Nach Wind und Regen kommen die Genusstage

Wer Naturausflüge plant, sollte mit Wind und Böen rechnen. Doch schon bald steigen die Temperaturen deutlich – und die Sonne kommt zurück.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es zum Start ins Wochenende noch windig und nass. (Archivbild) Foto: Lilli Förter/dpa
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es zum Start ins Wochenende noch windig und nass. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende die Natur genießen will, sollte sich in einigen Regionen Baden-Württembergs auf teils stürmische Böen einstellen und seine Ausflugspläne anpassen. Die gute Nachricht: Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg auch eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - denn es wird wärmer und auf längere Sicht auch freundlicher. 

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es zwar zum Start ins Wochenende noch windig und nass. Der Regen zieht vor allem über den Norden des Landes, im Süden erwartet der DWD einen Wettermix.

Die Temperaturen steigen aber schon deutlich: Zwischen 6 Grad in Oberschwaben und 12 Grad im Rheingraben sind laut DWD drin, das Tauwetter breitet sich besonders im Allgäu, Odenwald und Schwarzwald aus. Allerdings kann der Wind vor allem auf den Schwarzwaldgipfeln Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen, im Flachland weht der Wind meist mäßig. 

Am Sonntag geht es mit den Temperaturen nochmals aufwärts: Die Meteorologen sprechen beispielsweise von bis zu 15 Grad im Breisgau. Aber sowohl Sonntag als auch Montag bleibt es windig. Bei starker Bewölkung fällt gebietsweise Regen, die Temperaturen erreichen vorwiegend 11 bis 15 Grad. Am Feldberg allerdings soll es nur bis zu drei Grad geben. Selbst am Montag sind in den Hochlagen des Schwarzwaldes noch Sturmböen möglich. 

Lichtblick in der kommenden Woche

Wer gar nicht genug von der Sonne bekommen kann, der wird den Dienstag und Mittwoch draußen richtig genießen können. Laut dem DWD kommt ein Hochdruckgebiet auf Baden-Württemberg zu, das bis Donnerstagvormittag verweilen soll. Die erwarteten Temperaturen bewegen sich an beiden Tagen um rund 19 Grad.

