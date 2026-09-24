E-Roller-Wurf von Brücke auf Polizeiauto - Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein junger Mann soll von einer Brücke gezielt einen 30 Kilogramm schweren Elektroroller auf einen Streifenwagen geworfen haben - nun geht der Prozess gegen ihn und einen weiteren jungen Mann vor dem Landgericht Frankfurt seinem Ende entgegen. An diesem Donnerstag wird das Urteil erwartet. Das Auto wurde stark beschädigt, die darin sitzenden Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Der damals noch Jugendliche war in der Silvesternacht in einer Gruppe unterwegs, die weitere Gegenstände wie ein Fahrrad und Knallkörper von der Brücke geworfen haben soll. Eine Führungsrolle in dieser Gruppe soll der heute 20 Jahre alte zweite Angeklagte innegehabt haben.

Nach einer aufwendigen Fahndung waren die Ermittler auf die Spur der beiden jungen Männer gekommen. Der heute 20-Jährige wurde im Februar 2025 festgenommen, der heute 18-Jährige einen Monat später. Wegen des Verdachts auf versuchten Mord kamen sie in Untersuchungshaft. Der Prozess hatte im November 2025 begonnen.