E-Scooter-Fahrer bedroht Polizisten mit Waffe
Polizisten machen in Karlsruhe eine Verkehrskontrolle. Dann richtet der Fahrer eines E-Scooters plötzlich eine Waffe auf die Beamten.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Fahrer eines E-Scooters soll in Karlsruhe Polizisten mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 37-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Mann bestanden bereits zwei offene Haftbefehle: wegen Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Polizeibeamte hatten am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen und dabei auch den E-Scooter-Fahrer kontrollieren wollen. Dabei soll er unvermittelt eine schwarze Schreckschusspistole aus seiner Bauchtasche gezogen und sie auf die beiden Beamten gerichtet haben. Die Polizisten konnten ihn entwaffnen und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde heute dann dem Haftrichter vorgeführt.