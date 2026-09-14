Kopf gegen Stangen geschlagen

E-Scooter-Fahrerin hat Unfall - und attackiert Polizistin

Eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin prallt in Kassel mit einem Auto zusammen und blutet stark am Kopf. Als sie behandelt werden soll, eskaliert die Situation. Eine Polizistin wird schwer verletzt.

Die Polizistin und die mutmaßliche Angreiferin wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die Polizistin und die mutmaßliche Angreiferin wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Kassel (dpa) - Eine 18-Jährige hat laut Polizei nach einem Unfall auf einem E-Scooter in Kassel erst eine Notärztin angegriffen und dann eine Polizistin schwer verletzt. Die Patientin soll die Beamtin am Zopf gepackt und mit dem Kopf mehrmals gegen die Metallstangen einer Rettungstrage geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll sie ihr auch ein größeres Büschel Haare ausgerissen haben. Unterdessen blutete die 18-Jährige wegen des Unfalls selbst stark am Kopf.

Sie soll am Samstag bisherigen Ermittlungen zufolge plötzlich von einem Gehweg auf eine Straße eingebogen und dort mit einem Auto zusammengestoßen sein, das eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Als Rettungskräfte die junge Frau behandeln wollten, habe sie sich auf der Rettungstrage gewehrt und sei immer aufgebrachter geworden, so die Polizei. Schließlich soll sie die Notärztin weggeschubst haben. Daraufhin kam den Angaben zufolge die Polizistin zu Hilfe und wurde selbst angegriffen. Die Ärztin blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte schafften es demnach schließlich, den Griff der 18-Jährigen zu lösen. Die Polizistin und die 18-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die junge Frau weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Drogen. Gegen sie werde jetzt unter anderem «wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen» ermittelt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwetzingen: E-Scooter-Fahrerin stürzt mit 2,3 Promille vor Polizeirevier
Blaulicht

Schwetzingen: E-Scooter-Fahrerin stürzt mit 2,3 Promille vor Polizeirevier

Ausgerechnet in der Marstallstraße vor dem Polizeirevier endet die nächtliche Fahrt einer 30-Jährigen abrupt. Bei der Unfallaufnahme machen die Beamten eine deutliche Feststellung.

17.08.2026

Familienstreit eskaliert – Mann tritt Polizistin ins Gesicht
Polizisten verletzt

Familienstreit eskaliert – Mann tritt Polizistin ins Gesicht

Die Polizei wird zu einem Streit gerufen, die Situation ist unübersichtlich und eskaliert immer weiter. Dann greift eine Frau nach der Dienstwaffe eines Beamten.

03.07.2026

Polizistin ins Gesicht geschlagen
Bei Festnahme

Polizistin ins Gesicht geschlagen

Die Polizei will an einem Bahnhof eine Frau festnehmen, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Doch dabei wird eine Polizistin verletzt.

10.03.2026

Eppelheim: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter-Fahrerin
Zusammenstoß

Eppelheim: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter-Fahrerin

In Eppelheim sind eine Straßenbahn und ein E-Scooter zusammengestoßen. Während der Unfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

20.02.2026

Mannheim: E-Scooter Fahrerin prallt gegen Schild und stürzt
Verkehr

Mannheim: E-Scooter Fahrerin prallt gegen Schild und stürzt

Eine 30-jährige Frau ist in Mannheim mit ihrem E-Scooter gegen ein Verkehrsschild gefahren und gestürzt. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

31.10.2025