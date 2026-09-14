E-Scooter-Fahrerin hat Unfall - und attackiert Polizistin

Kassel (dpa) - Eine 18-Jährige hat laut Polizei nach einem Unfall auf einem E-Scooter in Kassel erst eine Notärztin angegriffen und dann eine Polizistin schwer verletzt. Die Patientin soll die Beamtin am Zopf gepackt und mit dem Kopf mehrmals gegen die Metallstangen einer Rettungstrage geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll sie ihr auch ein größeres Büschel Haare ausgerissen haben. Unterdessen blutete die 18-Jährige wegen des Unfalls selbst stark am Kopf.

Sie soll am Samstag bisherigen Ermittlungen zufolge plötzlich von einem Gehweg auf eine Straße eingebogen und dort mit einem Auto zusammengestoßen sein, das eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Als Rettungskräfte die junge Frau behandeln wollten, habe sie sich auf der Rettungstrage gewehrt und sei immer aufgebrachter geworden, so die Polizei. Schließlich soll sie die Notärztin weggeschubst haben. Daraufhin kam den Angaben zufolge die Polizistin zu Hilfe und wurde selbst angegriffen. Die Ärztin blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte schafften es demnach schließlich, den Griff der 18-Jährigen zu lösen. Die Polizistin und die 18-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die junge Frau weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Drogen. Gegen sie werde jetzt unter anderem «wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen» ermittelt.