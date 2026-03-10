Bei Festnahme

Polizistin ins Gesicht geschlagen

Die Polizei will an einem Bahnhof eine Frau festnehmen, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Doch dabei wird eine Polizistin verletzt.

Die Frau kam direkt in die JVA. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Frau kam direkt in die JVA. (Symbolbild)

Wächtersbach (dpa/lhe) - Bei ihrer Festnahme soll eine Frau einer Polizistin ins Gesicht geschlagen haben. Polizeibeamte hatten die 43-Jährige zuvor bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) angesprochen. «Gegen diese lag laut derzeitigem Ermittlungsstand ein bestehender offener Haftbefehl vor», berichtete das Polizeipräsidium Südosthessen. 

Als die Beamten die Frau festnehmen wollten, habe sie einer Polizistin mit der Faust in das Gesicht geschlagen, hieß es. Die Beamtin erlitt bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen. Die Polizisten konnten die 43-Jährige festnehmen und brachten sie direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Auf die Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu.

