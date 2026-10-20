Vorfahrt missachtet

E-Scooter prallen zusammen - Kopfverletzungen

Zwei Jugendliche sind auf E-Scootern unterwegs. Dann kommt es zum Crash - und einer der beiden muss ins Krankenhaus.

Ein 16-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein 16-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier E-Scooter sind zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 16-Jähriger erlitt bei dem Unfall in Mühlheim am Main (Kreis Offenbach) Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die beiden E-Scooter-Fahrer seien aufeinandergeprallt, nachdem der 17-Jährige dem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen habe.

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