Kriminalität

Ehemann von getöteter 51-Jähriger in U-Haft

Eine Frau wird tot gefunden, die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen. Der Verdacht fällt auf den Ehemann. Nun wurde ein Haftbefehl erlassen.

Der gesuchte Ehemann ließ sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der gesuchte Ehemann ließ sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer 51 Jahre alten Frau sitzt ihr Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ gegen den 57-jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Seither sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwalt berichteten. 

Die 51 Jahre alte Frau war nach ersten Ermittlungen der Polizei am Wochenende in Obertshausen (Kreis Offenbach) bei einem Gewaltverbrechen getötet worden. Die Beamten fanden die Schwerverletzte nach einem Notruf am späten Samstagabend in ihrer Wohnung. Die Ermittler fanden «Spuren scharfer Gewalt». Die Frau starb später im Krankenhaus. 

Die Polizei fahndete nach dem 57 Jahre alten Ehemann als Tatverdächtigen - mit zahlreichen Streifen und auch mit einem Hubschrauber. In der Nacht zum Sonntag wurde er widerstandslos in Klein-Krotzenburg (Kreis Offenbach) festgenommen, wie es hieß. 

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Am mutmaßlichen Tatort sicherten die Ermittler den Angaben zufolge umfangreiche Spuren. Die Polizei hofft auch auf Hinweise möglicher Zeugen. «Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat dauern weiterhin an», hieß es am Montag.

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