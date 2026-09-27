Kriminalität

Frau stirbt nach Gewaltverbrechen – Ehemann festgenommen

Die Polizei sichert zahlreiche Spuren am mutmaßlichen Tatort. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist und wie die Beamten nach dem Verdächtigen suchten.

Die nächtliche Fahndung nach dem Verdächtigen hatte Erfolg. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die nächtliche Fahndung nach dem Verdächtigen hatte Erfolg. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - In Obertshausen (Kreis Offenbach) ist eine Frau nach ersten Ermittlungen der Polizei bei einem Gewaltverbrechen getötet worden. Die Beamten fanden die schwer verletzte Frau nach einem Notruf am späten Samstagabend in ihrer Wohnung. Die 51-Jährige habe «Spuren scharfer Gewalt» aufgewiesen und sei später im Krankenhaus gestorben. Ihr 57 Jahre alter Ehemann wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Die Polizei hatte in der Nacht zu Sonntag mit zahlreichen Streifen und auch mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht. Noch in der Nacht nahmen ihn Beamte widerstandslos in Klein-Krotzenburg (Kreis Offenbach) fest. Er soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. 

Polizei hofft auf Hinweise

Staatsanwaltschaft und Polizei Offenbach ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Am mutmaßlichen Tatort sicherten die Ermittler den Angaben zufolge in der Nacht umfangreiche Spuren. Zur Feststellung der genauen Todesursache soll die Leiche der Frau obduziert werden. Einen konkreten Termin dafür wurde zunächst nicht genannt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise möglicher Zeugen.

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