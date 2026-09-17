Ehepaar bei Brand getötet - Feuer wohl fahrlässig entstanden

Plüderhausen (dpa/lsw) - Bei dem Brand in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis), bei dem ein Ehepaar ums Leben gekommen ist, geht die Polizei von einem fahrlässig entstandenen Feuer aus. Fremdverschulden oder absichtliches Anzünden sei sehr unwahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher. Klarheit soll die Obduktion der Leichen bringen. Wie genau die vermutete Fahrlässigkeit ausgesehen haben soll, sagte der Sprecher nicht.