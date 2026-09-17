Tödliches Feuer

Ehepaar bei Brand getötet - Feuer wohl fahrlässig entstanden

Nach dem Brand in Plüderhausen mit zwei Toten vermutet die Polizei Fahrlässigkeit als Ursache. Was bisher bekannt ist und welche Fragen noch offen sind.

Das Ehepaar sei an einer Rauchvergiftung gestorben. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Das Ehepaar sei an einer Rauchvergiftung gestorben. (Symbolbild)

Plüderhausen (dpa/lsw) - Bei dem Brand in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis), bei dem ein Ehepaar ums Leben gekommen ist, geht die Polizei von einem fahrlässig entstandenen Feuer aus. Fremdverschulden oder absichtliches Anzünden sei sehr unwahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher. Klarheit soll die Obduktion der Leichen bringen. Wie genau die vermutete Fahrlässigkeit ausgesehen haben soll, sagte der Sprecher nicht.

Der 81 Jahre alte Mann und die 75-jährige Frau wurden in der Nacht auf Mittwoch aus ihrer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses nach draußen gebracht. Trotz Reanimation starben beide. Laut Polizei haben nur Kleidung und womöglich Möbel in der Wohnung gebrannt, nicht das Gebäude selbst. Todesursache sei mutmaßlich eine Rauchvergiftung.

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