Feuer in Filderhalle wohl fahrlässig verursacht

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Nach dem Brand in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer fahrlässig durch Arbeiten an der Außenseite des Gebäudes verursacht worden ist. Nähere Angaben machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht. Der Brandort sei abgesperrt, Gutachter und Sachverständige sollten ihn nun prüfen.

Im Dachbereich ausgebrochen

Bei dem Feuer am Dienstag war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Drei Menschen verletzten sich leicht. Darunter waren auch zwei Feuerwehrleute, ins Krankenhaus mussten diese aber nicht. Das Feuer war im Dachbereich des Foyers ausgebrochen, am Abend hatte es die Feuerwehr gelöscht. Die rund 80 anwesenden Teilnehmer einer Tagung hatten das Gebäude bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Die Filderhalle ist ein Veranstaltungs- und Kongresszentrum mit mehreren Sälen.