Filderhalle brennt - Straßen gesperrt
Brand im Kongresszentrum: Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen, Anwohner sollen Fenster schließen. Was bisher über das Feuer in der Filderhalle bekannt ist.
Leinfelden (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes in der Filderhalle in Leinfelden (Kreis Esslingen) sind die Straßen in der unmittelbaren Umgebung gesperrt worden. Die Löscharbeiten dauerten an, sagte eine Polizeisprecherin. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt, auch das Ausmaß und die Ursache des Feuers waren zunächst unklar. Anwohner sollen Fenster und Türen wegen des starken Rauchs geschlossen halten. Die Filderhalle ist ein Veranstaltungs- und Kongresszentrum mit mehreren Sälen.