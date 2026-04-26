Ehepaar in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Igersheim (dpa/lsw) - Eine 87-Jährige und ihr Ehemann haben Einsatzkräfte der Feuerwehr nach einem Unfall auf der Bundesstraße 19 im Main-Tauber-Kreis schwer verletzt aus einem Auto befreit. Das Ehepaar war darin eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 82 Jahre alte Senior wurde demnach mit einem Hubschrauber der Bundeswehr in eine Klinik gebracht, andere Rettungshubschrauber waren laut Polizei zu der Zeit «ausgebucht». Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.