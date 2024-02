Ein Jahr Sicherheitsportal: über 8000 Mängel gemeldet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Über den Mängelmelder auf dem Sicherheitsportal des hessischen Innenministeriums sind seit dem Start vor einem Jahr über 8100 Mitteilungen eingegangen - vor allem defekte Straßenbeleuchtungen, Vandalismus oder illegale Müllablagerungen. «Von den Städten und Gemeinden konnten so im ersten Jahr bereits mehr als 4900 Mängel behoben und stetig abgearbeitet werden», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Bürgerinnen und Bürgern können seit Anfang Februar 2023 Mängel melden.

An dem Portal beteiligen sich bislang 340 der 421 hessischen Kommunen, die Mängelmeldungen werden an die jeweils zuständigen Gemeinden und Städte weitergeleitet. 276 Meldungen über sogenannte «Angsträume», in denen sich Menschen unsicher oder unwohl fühlen, wurden an die hessische Polizei übermittelt, sodass diese ihre Streifenfahrten entsprechend anpassen können. Zudem sollen gemeinsam mit den Kommunen Maßnahmen ergriffen werden, um das Sicherheitsgefühl zu stärken.