Ein Leichtverletzter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt er vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Flammen am Montag unter Kontrolle, bevor sie sich auf die anderen Stockwerke ausbreiten konnten. Das Wohnhaus ist demnach weiterhin bewohnbar.