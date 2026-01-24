Brände

Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Weinheim

Nachbarn sehen Rauch aus einem Fenster aufsteigen und alarmieren die Feuerwehr. Während diese die Flammen löscht, rettet die Polizei einen Bewohner aus den Rauchschwaden.

Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben nach eine Ausbreitung der Flammen über die betroffene Wohnung hinaus verhindern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben nach eine Ausbreitung der Flammen über die betroffene Wohnung hinaus verhindern. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Ein Mensch ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der Bewohner oder die Bewohnerin wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei aus seiner Wohnung gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Danach kam die Person in ein Krankenhaus. Anwohner hatten zuvor den Rauch wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen, wie es hieß. Weitere Wohnungen waren nicht von dem Brand betroffen, weitere Verletzte gab es ebenfalls nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer war nach etwa 1,5 Stunden gelöscht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin verletzt
Griesheim

Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin verletzt

Ein Gegenstand liegt auf einem angeschalteten Herd und entfacht ein Feuer. Der Bewohner kämpft gegen die Flammen, eine Bewohnerin muss zur Behandlung ihrer Verletzungen in die Klinik.

21.05.2025

Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch
Brände

Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hockenheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt an, evakuiert das Gebäude und löscht. Probleme bereitete vor allem der Rauch.

06.04.2025

Matratze fängt Feuer - fünf Verletzte
Brände

Matratze fängt Feuer - fünf Verletzte

Mitten in der Nacht brennt es auf einem Balkon. Die Ursache ist unklar. Der Rauch hat Folgen für die Bewohner.

18.02.2025

15 Menschen müssen mitten in der Nacht Feuer weichen
Brände

15 Menschen müssen mitten in der Nacht Feuer weichen

Mehrere Stunden mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in einem Fahrzeug der Feuerwehr ausharren. Dann war der Brand gelöscht. Doch nicht alle Wohnungen sind weiter bewohnbar.

13.02.2025

Brand in Schulneubau: Feuerwehr kämpft mit Rauch
Brände

Brand in Schulneubau: Feuerwehr kämpft mit Rauch

In Wiesbaden hat es in der Nacht in einem Neubau einer Schule gebrannt. Das Feuer ist gelöscht, aber die starke Rauchentwicklung bereitet Probleme.

25.04.2024