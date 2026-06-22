Einbrecher stehlen Hotel-Tresor mit Sackkarren
Mitten in der Nacht rollen Diebe einen ganzen Hotel-Tresor auf einem Sackkarren aus dem Gebäude. Wie konnten sie unbemerkt bleiben - und was war im Tresor?
Baden-Baden (dpa/lsw) - Mit Hilfe eines Sackkarrens haben Einbrecher einen Tresor aus einem Hotel in Baden-Baden gestohlen. Das Duo hatte zunächst mitten in der Nacht auf Sonntag eine Bürotür aufgebrochen und war so zur Rezeption gelangt, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte. Anschließend seien die beiden wieder gegangen und mehr als eine halbe Stunde später mit dem Sackkarren zurückgekommen, hieß es.
Sie entwendeten laut einem Sprecher einen frei stehenden Tresor mit Bargeld und verschiedenen Tickets etwa für Thermenbesuche. Der Schaden des Diebstahls liegt der Mitteilung zufolge im vierstelligen Bereich. Auf welche Weise die Täter das Hotel betraten und verließen, werde noch ermittelt.